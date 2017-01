"E un transfer fantastic!" Cum e vazuta in Belgia mutarea lui Razvan Marin la Standard Liege

Razvan Marin este cel mai nou jucator roman pe care belgienii il transfera in campionatul lor.

Belgianul Rudi Verkempinck, secundul echipei nationale de fotbal a Romaniei, a apreciat drept "fantastic" transferul mijlocasului roman Razvan Marin de la FC Viitorul la echipa belgiana Standard Liege, intr-un interviu acordat FRF TV.

"Pentru Marin este un transfer fantastic. Standard Liege este un club cu traditie, cu multi fani frumosi. in prezent ocupa locul 8, cu obiectivul de a participa in play-off, se afla la trei puncte de primele sase pozitii, dar este un club bun, profesionist, cu o infrastructura buna. Cred ca este un pas foarte bun pentru el. La Constanta, Hagi a facut o treaba foarte buna cu el si cu alti jucatori tineri, este un pas important, pentru ca liga belgiana este una puternica, nu chiar de nivelul Angliei sau Germaniei, dar e un progres in cariera lui", a afirmat Verkempinck.

Tehnicianul a salutat si transferul atacantului Bogdan Stancu, de la Genclerbirligi Ankara la Bursaspor.

"Cred ca transferurile sunt benefice pentru ambii jucatori. in primul rand pentru Stancu, dupa cativa ani petrecuti la Ankara, este un nou inceput, o noua provocare. Va fi benefica pentru el schimbarea, va avea alta motivatie", a subliniat Verkempinck.

Antrenorul belgian a comentat si faptul ca trei jucatori romani valorosi s-au transferat in Belgia in ultimele sase luni.

"In anii '90 i-am avut pe Selymes si Dorinel Munteanu, iar Chipciu si Stanciu au deschis drumul. Echipele belgiene au remarcat ca acestia se descurca foarte bine si au inceput sa urmareasca mai atent campionatul din Romania", a explicat Verkempinck.

"Sunt jucatori europeni, iar adaptarea lor se va face mai repede, nu e ca in cazul unui jucator sud-american sau african. Se adapteaza la viata din club, la societate, la noua limba, totul decurge rapid si economisesti timp. Un alt aspect este cel financiar. E o piata interesanta, 2,4-2,5 milioane euro reprezinta o suma importanta. Daca o echipa din Belgia ar dori sa cumpere un jucator din Anglia sau din Germania nu ar putea. 10 milioane pentru Stanciu a fost o suma importanta, in Belgia nu s-a mai platit atat pentru un jucator. De aceea, asteptarile sunt foarte mari. Pentru Marin cred ca este un pret corect si e o foarte buna investitie pentru Standard", a afirmat Rudy Verkempinck.