E suficient pentru dubla cu Sporting? Fundasul dorit de Dica si MM s-a inteles cu Steaua!

Steaua are nevoie de intariri in aparare, dupa gaurile aratate in primele meciuri in acest sezon. Duelul cu Sporting din playoff se anunta infernal, astfel ca Dica are nevoie urgenta de un fundas central.

Dupa o lista lunga de jucatori, antrenorul Stelei si MM Stoica s-au oprit asupra lui Bogdan Planici de la Vojvodina, jucator care a mai fost aproape de Steaua in urma cu cateva saptamani. Mutarea a picat atunci dupa ce Becali a anuntat transferul la TV.

Planici are 25 de ani si e cotat la 600.000 de euro, iar in ultimul sezon a jucat 28 de meciuri. In acest moment exista un acord verbal intre cele doua parti pentru transfer, scrie Gazeta Sporturilor, iar in acest weekend urmeaza sa fie stabilite toate detaliile transferului, pentru ca Planici sa inceapa treaba la Steaua de saptamana viitoare.

Larie si Balasa sunt singurii fundasi centrali ai Stelei in acest moment, insa Dica l-a folosit pe Momcilovici in centrul apararii in ultimele partide.

