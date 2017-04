"E strategie, sa scape de el!" Stelistii sar in apararea lui Geraldo, acuzat de BLAT in meciul direct

Stelistii cred ca sefii Astrei vor sa scape de Geraldo cu scandal.

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV!Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Dani Coman a negat informatiile publicate azi de Gazeta Sporturilor, insa Helmuth Duckadam crede ca aceasta ar putea fi o strategie a conducerii de la Giurgiu pentru a scapa de un jucator aflat la final de cariera.

"Probabil ca Geraldo mai are un an sau doi de contract si niste clauze si nu stiu cum sa scape de el. E urat ceea ce fac. Eu il cunosc pe Geraldo de cand juca la Steaua, stiu ce caracter are si cum se pregateste. Daca vorbim de greseli flagrante putem sa ne gandim si la Sapunaru, care a facut trei greseli fantastice, si cu Viitorul, si cu Steaua si cu Dinamo. Eu cred ca e o strategie a celor de la Astra, ca vor sa scape de Geraldo. E pacat pentru ca omul si-a facut treaba cu brio acolo unde a fost”, a spus presedintele de imagine al Stelei.