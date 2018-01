"E problema lui daca nu prelungeste contractul!" Anunt de ULTIMA ORA facut de Becali despre viitorul lui Dica

Becali i-a propus contract nou lui Dica, insa antrenorul a refuzat sa semneze!

Dica putea sa-si prelungeasca contractul cu Steaua dupa ce a calificat echipa in primavara europeana, insa antrenorul a refuzat. Dica a anuntat ca va pleca de la Steaua daca nu va reusi sa castige titlul, obiectivul principal din acest sezon.

Becali spune acum ca si dubla cu Lazio va cantari in decizia lui Dica de a semna un nou contract cu Steaua. El a semnat pana in vara echipa lui Becali.



"Nu este acum cea mai importanta problema de la noi prelungirea contractului. Eu i-am aratat lui Dica faptul ca am incredere in el. L-am intrebat dupa ce ne calificasem cu doua meciuri inainte de finalul jocurilor din grupa noastra, in primavara Europa League, daca vrea sa il prelungeasca. Mi-a spus ca nu are rost sa vorbim atunci. Acum este bine sa il intrebati pe Dica de ce nu a dorit. E problema lui”, a declarat Becali in Fanatik.

„Eu v-am mai spus o data ca am mare incredere in el. La varsta lui a facut multe pentru echipa asta ca antrenor. Dar probabil ca asteapta sa vada si el ce se intampla cu Lazio si daca vom castiga campionatul. Nu pot sa spun eu ce gandeste Dica", a mai declarat Becali.

Dica a vorbit despre situatia sa la finalul partidei amicale cu Olimpik de saptamana trecuta.

"Normal ca ma gandesc la titlu, dar mai avem mult de munca. Obiectivul nostru este sa castigam campionatul. Eu mai am contract pana in vara. Doar atat pot sa spun. Nu pot sa ma gandesc mai departe ca nu am cum. Daca mi se va propune prelungirea contractului, voi accepta. Sunt un tip ambitios si imi place sa ma lupt pentru obiectivele impuse. Din cate stiu eu, nici Guardiola nu a luat campionatul din primul an, a terminat pe locul 4 daca nu ma insel. Si acum e pe primul loc", a declarat Dica in cadrul conferintei de presa.