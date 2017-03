"E pacat, puteam sa castigam!" Mutu anunta cand negociaza cu Contra prelungirea contractului

Viitorul 0-0 Dinamo / Dinamovistii sperau intr-o victorie la Viitorul, insa Mutu crede ca playoff-ul va fi plin de surprize.

Dinamo e la 5 puncte de Steaua si Viitorul dupa prima etapa din playoff, in care "cainii" sperau sa recupereze deja din diferenta. Ionut Negoita a fost impresionat de jocul echipei sub comanda lui Contra si a decis sa vina pentru prima data la meci. Mutu si Contra vor negocia un contract nou cu Dinamo in pauza de peste doua saptamani pentru meciurile nationalei.



"Pacat, am avut ocazii, puteam sa castigam. Mergem inainte, cpaul sus, suntem acolo, punct cu punct, ne pregatim pentru urmatorul meci, e cel mai important. Ne doream foarte mult victoria, dar nu inseamna ca este rezultat negativ.

O sa vedeti ca o sa fie multe meciuri cu surprize, sunt cele mai bune 6 echipe din campionat, va fi un playoff spectaculos, vom vedea meciuri frumoase. Media este mult peste cea obisnuita din campionat, speram sa iesim cat mai sus din acest campionat. Nu am inteles anumite decizii ale arbitrului, sunt decizii cu care nu suntem de acord, dar asta nu inseamna ca trebuie sa il criticam foarte mult. Toate echipele sunt agresive, trebuie sa fim si noi, dar sa ne respectam adversarii.

Cu Contra negoceim contractul in pauza pentru nationala, dupa urmatorul meci. E primul meci din acest an la care vine Ionut Negoita, speram sa vina cat mai des. Eu o sa negociez cu Contra, daca vrea si Ionut Negoita sa vina poate sa vina. Speram sa ne intelegem si sa continue la Dinamo", a spus Mutu dupa meci.