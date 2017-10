"E o onoare sa port banderola acestei echipe!" Raspunsul capitanului Stelei pentru Vasile Miriuta

Steaua a castiga cu 5-2 la Severin si este noul lider din Liga 1.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Florin Tanase a fost capitanul Stelei in meciul cu Craiova si a reusit un gol si o pasa de gol.

"Sunt fericit ca am obtinut cele trei puncte si am trecut pe primul loc. Nu ma asteptam la o asemenea diferenta, ma asteptam un meci frumos. E o onoare sa port banderola acestei echipe. Sper ca si in urmatoarele meciuri sa-mi ajut echipa sa castige.



Il simt ca vrea sa revina (n.red. Alibec), sa inscrie multe goluri asa cum a facut-o anul trecut", a declarat Tanase la finalul meciului.

Vasile Miriuta, antrenorul rivalilor de la Dinamo, a declarat ca nu o vede pe Steaua capabila sa castige campionatul. Florin Tanase are o alta perspectiva din pozitia de lider.

"Este parerea dansului, noi ne vedem de treaba noastra si speram sa luam campionatul", a mai precizat Tanase.