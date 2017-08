"E o onoare ca am dat mana cu Hagi, e cel mai bun!" Declaratia senzationala a lui Suciu dupa ce a batut campioana

Sepsi 1-0 Viitorul | Hagi ajunge la a 3-a infrangere consecutiva in partidele oficiale dupa 0-1 la Brasov, cu Sepsi.

Antrenorul lui Sepsi, Valentin Suciu, spune ca echipa sa a crescut nivelul jocului dupa infrangerea grea de la Botosani si se declara onorat de intalnirea cu Hagi.

"Incercam sa scoatem maximum de la toate meciurile. Eram multumiti si cu un punct, dar bucuria noastra e mai mare acum cu 3 puncte castigate. Din fericire, am reusit sa obtinem mai mult. Hagi e un antrenor foarte bun, daca nu cel mai bun din tara. Sunt mandru ca am dat mana cu el! N-a intrat pe teren, nu pe el l-am invins, Sepsi a invins-o pe Viitorul. La Botosani am facut greseli individuale, baietii au inteles. Azi am reusit sa facem erori foarte putine si am fost o echipa destul de organizata", a spus Suciu la Digisport.

"Am profitat de oboseala lor, de caldura asta sufocanta, sunt fericit ca am luat puncte. Am spart gheata si sper s-o tin tot asa. Au avut ocazii mai multe si mai clare ca noi, dar conteaza cele 3 puncte. Suntem noi in campionatul asta, dar incetul cu incetul devenim si noi o nuca tare!", a comentat si eroul lui Sepsi, Atilla Hadnagy.