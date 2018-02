Anunt-surpriza pentru Becali! "E mai bun si decat Man, si decat Florinel Coman!" Starul de 37 de ani care l-a impresionat

Gigi Becali spune ca nu el a decis echipa de start la derby-ul cu CFR si explica de ce Teixeira e favoritul sau, desi are 37 de ani.

Becali a dezvaluit ca Alibec va fi titular in meciul cu Lazio, de joi (22:00, in direct la PRO TV).

"Alibec o sa joace si in derby-ul cu Dinamo, si cu Lazio. Cred ca intra si Bizonul, sa vedem. Bagam cea mai buna echipa in teren. Teixeira e mult mai bun si decat Man, si decat Coman. Ma mai bag la echipa, dar sunt meciuri improtante cand Dica stie de la antrenamente mai bine... Inaintea meciului cu CFR, am spus ca daca ar fi dupa mine, l-as baga pe Teixeira la mijloc, asa am spus. Eu ma consult cu antrenorul, nu ordon.

De ce voiam sa jucam cu Teixeira la mijloc? Stiam ca o sa faca pressing sus CFR-ul. Noi in cazul asta trebuia sa pasam. Cu cine sa pasam, cu Filip care dormea pe teren? Teixeira e mai bun si ca Florinel Coman, si ca Dennis Man. CFR nu joaca fotbal, nu poti sa castigi campionatul daca nu joci fotbal. Ei dau razboi, dar fotbal nu joaca. Am mai mare incredere in titlu acum, dupa ce i-am vazut. Echipa noastra, Steaua, nu e ceea ce ati vazut pana acum. Echipa asta o veti vedea peste 4-5 etape flueirand. Echipa mea doarme pe teren. O sa jucam din ce in ce mai bine, sunt jucatori valorosi si vor crea relatii de joc in timp", a spus Becali la PRO X.