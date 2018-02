"E hot, isi da viata in meciuri d-astea!" Marea sansa a lui Alibec la transferul de 10 milioane! Anuntul lui Becali

Denis Alibec va juca din primul minut contra lui Lazio, in marele meci de joi seara (22:00, in direct la PRO TV).

Anuntul e facut de Gigi Beclai, care crede ca atacantul sau va da totul pentru a impresiona contra italienilor.

Stelistii sunt in fata unor partide decisive. Becali isi doreste si o victorie in derby-ul cu Dinamo pentru a-i lasa pe caini in afara play-off-ului.

"Cred ca vor fi peste 40 000 de oameni la meciul cu Lazio. Trag sperante la calificare. Noi, daca jucam cu echipa care joaca fotbal, raspundem bine. Avem jucatori buni, care pot sa dea gol cu oricine in lumea asta. Vom baga in teren cea mai buna echipa, dar vom tine cont la schimbari de meciul cu Dinamo. Asta o sa-i cer lui Dica. Meciul cu Dinamo e mai important pentru ca e greu sa luam campionatul cu Dinamo in play-off. Ei cu CFR...

Miriuta e maghiar, toti zic de CFR. O sa faca asa cum a facut Astra. Nu e coruptie, e vorba de dorinta. Ce, la Astra cu Viitorul a fost coruptie? Nu! A fost dorinta, asa au zis jucatorii in vestiar. Diseara ma uit cu emotii la Chiajna - Dinamo. Trebuie sa ne dorim ca Dinamo sa nu intre in play-off. Cu noi, CFR nici n-a ajuns la poarta in repriza a doua. In prima repriza au stat mai mult in terenul nostru, deci au fost mai buni. Cu Lazio, cred ca o sa joace Alibec titular. El e hot, isi da viata in meciuri de-astea. O sa joace si in derby, da! Probabil o sa intre si Gnohere cu Lazio, o sa vedem", a spus Becali la PRO X.