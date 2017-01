"E foarte bun! Nationala are nevoie de el!" Cum lauda Hagi urmatorul transfer anuntat de Steaua

Stelistii au fugit din Romania, ca sa scape de ger, dar au dat de furtuni in Turcia.

Reghecampf a mutat antrenamentul in sala, iar stelistii s-au simtit ca in... Turul Frantei! Steaua s-a inteles cu Roma pentru Balasa, jucatorul trimis de Hagi in Italia.



Stelistii au avut parte de o cursa contracronometru, pe bicicletele din sala. Nu s-au putut antrena afara din cauza vremii.

Roma il lasa pe Balasa la Steaua.



"E un fotbalist foarte bun, trebuie sa intre in circuit, sa joace foarte mult, pentru ca echipele nationale au nevoie de el!"

Pana acum, Steaua i-a adus pe Alibec si Gnohere !



"El e cel mai bun dintre cei mai buni, deci Alibec e foarte bun. Am spus-o de 3-4 ani, eu doar va reamintesc ce am spus, atat", spune Hagi.



"Alibec e un jucator tehnic, imi place sa joc contra lui, mereu e imprevizibil, imi place sa am un duel!", spune Tiru.