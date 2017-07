"E foame de bani, baieti?" Gabriel Chirea scrie despre gravele si nesfarsitele probleme din fotbalul romanesc

Steaua - Plzen, in direct la ProTV, marti de la 20:30.

Se pare ca cea mai scurta memorie din lume o au oamenii din fotbalul romanesc. Bine, aveti dreptate, memoria are mai putin de-a face cu gravele si nesfarsitele probleme financiare din fotbalul nostru, cat interesele meschine si saliva care se strange in coltul gurii cu gandul la banii nemunciti care se pot face peste noapte.

Urletele si vaietele cluburilor din Liga 1 din ultimii 5-10 ani au inceput sa devina jenante si obositoare. Ai crede ca dupa ce au mers ani buni pe marginea prapastiei, s-au saturat de incertitudine si vor dori sa se indeparteaza de buza haului. Acasa, daca avem 500 de lei in portofel pana la urmatorul salariu, strangem cureaua si ne descurcam in noul regim de austeritate cu margarina, ceai, cartofi prajiti si orez.

"Managerilor" echipelor din prima liga le displac insa "austeritatea" si "chibzuinta", doua cuvinte la auzul carora fac icter, asa ca tanjesc in continuare la caviar si sampanie pe datorie. Cum adica, ei mari profesionisti, sa bage in teren juniori U21, care nu costa nimic, cand pot sa dea niste comisioane suculente impresarilor pentru niste rebuturi de jucatori de peste 30 de ani? De ce sunt fortati sa dea salarii de doar 3.000 de euro, cand ei s-au obisnuit sa promita peste 8.000 pe luna pe care ii dau o data la 5 luni? Ce sunt constrangerile astea, ce avem cu ei, de ce nu ii lasam sa lucreze in liniste?