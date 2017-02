"E fenomenal!" Reactia lui Andone despre unul dintre transferurile surpriza ale lui Dinamo in aceasta iarna

Dinamo a adus trei jucatori in ultimele zile: Rivaldinho, Bumba si Dielna.

Andone este incantat de Dielna, pe care il lauda pentru conditia fizica in care s-a prezentat la club.

"Pe Claudiu Bumba il stiam de mult. El e pregatit, ca s-a pregatit cu cei de la CFR. Acum sa vedem cat de repede poate juca. I-a venit cartea verde, l-am putea folosi din meciul viitor. Mai asteptam macar un jucator, un mijlocas. Acum e mai greu, pentru ca pe cei noi trebuie sa-i aducem la acelasi nivel de pregatire, trebuie sa vad pe ce posturi dau cel mai bun randament...E bine totusi ca au venit, chiar daca mai tarziu. Orice antrenor vrea transferurile facute de la inceputul pregatirii, dar la noi, in Romania, nu prea se face asa."

"Eu n-am emotii pentru play-off. Avem 3 meciuri in Bucuresti si unul la Pandurii. Normal ar trebui sa facem 12 puncte din 12. Eu stiu ce am pregatit"

"Dielna a jucat in ultimul timp doar la echipa a doua la Shefield. Eu l-am vazut la antrenamente si e bine. Are un corp fenomenal, a lucrat mult la sala. Ar putea fi o solutie sa-l folosesc in meciul urmator."

"Cu Rivaldinho am stat de dimineata mai mult de vorba. E un copil bun, crescut intr-o familie de fotbalisti. El poate juca si ca al doilea varf, ceea ce e bine, ca as putea sa joc cu doi atacanti."

"El a fost propus in vara, printr-un impresar. Dar atunci il aveam si pe Gnohere si eram in tratative cu Nemec. Acum, nici n-am mai stat pe ganduri. il vazusem de atunci ca are calitate. Daca intra aici in colectiv, lucrurile vor fi in regula cu el", a declarat Ioan Andone la DolceSport.