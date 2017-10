"E cuminte si merge la biserica!" Urmatorul pusti de milioane pentru Becali! Pe cine vrea sa transfere

Gigi Becali a ochit 4-5 jucatori tineri pentru perioada de iarna de transferuri.

Intre ei se afla si Darius Olaru de la Gaz Metan Medias, jucator de 19 ani ce a impresionat in acest sezon. Ioan Horoba, presedintele mediesenilor, il recomanda pe jucator ca perfect pentru Steaua. Tanarul a fost promovat de la 14 ani la echipa mare a lui Gaz Metan, iar acum e titular.



"Ma bucur enorm pentru Darius si il sfatuiesc pe Gigi Becali sa il transfere pe acest jucator cu ochii inchisi. De mult nu am mai garantat pentru un fotbalist, dar acest copil este extrem de talentat. Gigi Becali nu trebuie sa il piarda sub nicio forma, iar peste trei - patru ani o sa imi dea dreptate", a declarat Horoba in Fanatik.



"Eu l-am ochit pe Darius Olaru de cand avea 14 ani si de pe atunci am inceput sa il aduc in anturajul echipei mari. Sa stiti ca el nu era un copil de bani gata si a muncit enorm sa ajunga la echipa mare a lui Gaz Metan Medias. A fost crescut de bunicii lui, iar noi de la ei l-am luat de acasa si l-am mutat cu echipa mare la hotelul nostru. Manca impreuna cu echipa mare si facea antrenamente cu noi. Insa aveam probleme cand trebuia sa mergem in cantonamente in strainatate. Nu stiu exact daca parintii lui sunt divortati, nu vreau sa vorbesc prostii, dar mama lui lucreaza in Norvegia, iar tatal in Germania. Astfel ca ne-a fost imposibil sa dam de ei sa ne dea procura pentru copil ca sa-l trecem granita unde mergeam noi in cantonamente".+

Dupa ce l-a facut praf pe Golofca pentru viata extrasportiva, Becali afla ca Olaru e un jucator complet diferit.

"Insa acum ma bucur enorm ca el a ajuns unul dintre cei mai buni fotbalisti de la Medias, desi are doar 19 ani. Are o tehnica si o viteza de executie senzationala. Ii mai transmit lui Gigi Becali ca acest baiat este si foarte credincios. Stiu sigur ca se duce mai mereu la biserica si ma felicit ca am avut incredere in el deoarece nu m-a dezamagit deloc pana acum. Sunt sigur ca daca o sa ajunga la Steaua o sa fie unul dintre cei mai buni mijlocasi ai acestei echipe", a adaugat Horoba.

13 meciuri si o pasa de gol a bifat Olaru in acest sezon