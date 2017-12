"E clar ca te afecteaza, am vorbit cu patronul!" Gnohere, despre discutia DECISIVA cu Gigi Becali: "El stie ce face!"

Gnohere a terminat 2017 pe prima pozitie in clasamentul golgheterilor. Atacantul Stelei a reusit sa marcheze 12 goluri in Liga 1, pana acum.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Harlem Gnohere a inceput sezonul pe banca de rezerve. A fost a doua varianta dupa Alibec, insa a profitat de forma slaba a jucatorului adus de la Astra si si-a castigat locul de titular. In perioada in care Alibec era preferatul lui Dica in primul "unsprezece", Gnohere a trecut printr-un moment dificil. Gigi Becali a declarat ca "Alibec este cu trei clase peste Gnohere", declaratie care l-a afectat foarte tare pe atacantul francez.



"E clar ca te afecteaza sa-l auzi pe patron spunand că altul e trei clase peste mine. Cum am zis, am preferat sa muncesc si sa incerc sa joc, sa profit atunci cand am ocazia. Patronul poate spune ce vrea, dar daca eu muncesc, ma antrenez, marchez si ajut echipa, e bine. Dar e clar ca te afectează foarte mult cand patronul spune asta. Am discutat de mai multe ori fata in fata (n.red. cu Gigi Becali)! Era normal sa discutam despre situatia mea. Eu vreau sa joc, la varsta mea trebuie sa joc, am considerat ca merit sa joc!, d-asta am simtit nevoia sa discutăm de mai multe ori. Domnul Becali e foarte inteligent, stie ce face, a stiut ce sa-mi spuna ca sa-mi dea incredere si iata-ma!", a declarat Gnohere pentru Gazeta Sporturilor.