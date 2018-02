"E clar ca deranjam! M-am saturat de parerile specialistilor!" ATACUL lui Dan Petrescu dupa meci! Ce a spus despre derby-ul Dinamo - Steaua

CFR Cluj 2-0 Astra / Dan Petrescu a raspuns ironic la criticile la adresa CFR-ului.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

CFR Cluj are sanse mari sa termine sezonul regulat pe primul loc. Dan Petrescu a raspuns criticilor primite de echipa sa pentru jocul din acest sezon.

"In 13 meciuri acasa, avem 10 victorii si 3 egaluri, dar nu facem nimic bine. Cand in 13 meciuri primeste 2 goluri, faci ceva bine, nu? M-am saturat de parerile specialistilor. Sper ca pana la finalul campionatului sa fim laudati. Cel mai important este sa ne castigam meciurile, baietii au facut o treaba buna si au mai avut ocazii. In afara de o faza a lor, Arlauskis n-a avut ce apara.



Eu nu comentez ce zic altii. Nu am zis despre Mihai Stoica, ma ma uit si eu la emisiuni, fiecare are parerea lui. Nu cred ca a mai fost in Romania asemenea rezultate pe propriul teren. Echipa de pe primul loc mereu deranjeaza, va dati seama ce va fi in playoff?



M-am saturat sa vorbesc de arbitri, chiar nu mai vreau sa vorbesc, poate sa ajunge la proba video, ar fi foarte bine pentru ca nu as mai fi intrebat de arbitri.



M-am suparat mai tare la a doua ocazie a lui Tucudean pentru ca am vazut ca era afectat. E important ca a marcat. Nu avea nevoie sa se descatuseze, el a avut ocazii in fiecare meci.



Va fi foarte greu, Djokovic va fi suspendat si el a inceput anul foarte bine, poate cel mai bun jucator al nostru in acest sezon.

Steaua e favorita, are jocul mai bun, lotul mai bun. Apropo ca toti spuneau ca am spus ca Steaua poate sa ajunga in semifinala Europa League ca vreau sa pun presiune, nici vorba, s-a vazut la meciul cu Lazio ca au forta si pot sa ajunga intr-o semifinala sau chiar o finala" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.