"E ceva nemaiintalnit in fotbalul romanesc!" Reactia lui Reghe cand a aflat ca Dinamo l-a adus pe Contra

Reghe a vorbit la conferinta de astazi despre mutarea de la marea rivala: Contra a fost numit antrenor principal, dupa ce clubul s-a despartit de Andone.

"Nu am discutat cu Cosmin. Dar ma bucur ca are un angajament si ca a ajuns la o echipa pe care el o iubeste. El a plecat in fotbalul mare de la Dinamo si cred ca se incadreaza in standardele fanilor pentru antrenorul echipei. Este un antrenor tanar, care isi doreste foarte mult, si cu siguranta va aduce un plus echipei. Sunt sigur de acest lucru. Nu vreau sa spun multe lucruri pentru ca Ioan Andone se poate simti lezat. Eu cred ca si Andone cat a fost antrenor a facut lucruri foarte bune la Dinamo. Faptul ca a castigat impotriva Stelei de doua ori este ceva nemaiintalnit in fotbalul romanesc. Nu stiu de ce s-a ajuns la renuntarea la antrenor, nu e problema mea, dar sunt sigur ca acum Cosmin Contra va aduce ceva nou. Probabil insa o sa aiba si el momente dificile in continuare", a spus Reghecampf.

Cosmin Contra a fost instalat, joi, 16 februarie, in functia de antrenor principal al lui Dinamo, el semnand un contract valabil pana in vara acestui an cu gruparea alb-rosie. Contra il inlocuieste la Dinamo pe tehnicianul Ioan Andone, cel care marti, 14 februarie, si-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea alb-rosie.

Despartirea de Andone vine la doar o zi dupa ce Dinamo a fost invinsa cu scorul de 2-1, in deplasare, de Concordia Chiajna, in etapa a 23-a a Ligii I. in urma acestui meci, formatia alb-rosie a coborat pe locul 6 al clasamentului si exista riscul de a rata calificarea in play-off-ul Ligii I.

In varsta de 41 de ani, Contra a mai antrenat in cariera sa de pana acum formatiile Alcorcon, Guangzhou R&F, Getafe, Petrolul Ploiesti, Fuenlabrada si Poli Timisoara.