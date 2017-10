"E cel mai valoros strain din Romania! Ar trebui sa-l puna pe ganduri pe Alibec". Piturca, de acord cu Becali. Ce spune despre transferul pe axa Dinamo - Steaua

Victor Piturca este de parere ca stelistii ar face o afacere foarte buna daca l-a achizitiona pe slovacul Adam Nemec de la Dinamo. Varful de 32 de ani va intra la iarna in ultimele sase luni de contract.

Piturca ii transmite lui Alibec ca "ar trebui sa cada pe ganduri daca Nemec va ajunge la FCSB". Fostul selectioner al Romaniei este de parere ca stelistii ar face o achizitie inspirata daca ar pune mana pe internationalul slovac al lui Dinamo.

"Nemec este cel mai valoros strain in momentul de fata. E luptator, alearga mult.

Daca ajunge Nemec la Steaua, il va pune pe ganduri pe Alibec, va trebui ca cel din urma sa-si revizuiasca complet comportamentul", a spus Victor Piturca la Digisport.

2 goluri in 12 meciuri din Liga I are Nemec in acest sezon



11 goluri in 28 de partide a dat in stagiunea trecuta

0 goluri are Alibec in acest sezon

8 goluri a dat pentru Steaua in returul trecut