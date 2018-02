"E ca un TRACTOR stricat! Nu are dreptul sa se comporte asa!" Jucatorul pe care Becali spera sa obtina milioane de euro e facut PRAF! Ce a facut

Cei de la Botosani au ratat playoff-ul desi se aflau intr-o pozitie excelenta la inceputul anului.

Invinsa in 5 din ultimele 6 partide de Liga 1, FC Botosani nu mai are nicio sansa sa prinda playoff-ul in acest sezon - ultima infrangere a venit in prelungiri contra celor de la Viitorul, scor 2-1 pentru echipa lui Gica Hagi.

Cel mai criticat jucator a fost Olimpiu Morutan. El a semnat deja cu Steaua, urmand sa joace din vara la echipa de pe locul 2 din Liga 1, insa finantatorul clubului s-a declarat dezamagit de prestatia jucatorului de 18 ani in etapele din acest an si, mai ales, din partida cu Viitorul.

"Cea mai mare deziluzie este Morutan. Am vazut aseara un TGV contra unui tractor stricat. Ma refer la Ianis vs. Olimpiu. Oriunde ar juca, nu are dreptul sa se comporte asa, la cat s-a vorbit despre el. Are 18 ani, are masina frumoasa si o gagica pe masura si crede ca este buricul pamantului. In conditiile astea, cam uiti ca esti fotbalist" a spus Valeriu Iftime la Sport Total FM.