"E ca Saviola, il luam!" Romanul care a avut pe masa contractul de la Barcelona: a refuzat si a semnat cu Dinamo: "Nici nu mai conteaza ce a fost!"

Barcelona a vrut sa transfere un jucator roman. Actele erau pregatite, transferul ca si facut.

Ionut Chirila a declarat ca Nicolae Mitea a fost doar la un pas de a calca pe urmele lui Hagi si Popescu. In 2002, Barcelona l-a monitorizat atent pe Mitea, i-a pregatit si contractul, insa fotbalistul nu a mai semnat.

"El a renuntat la Barcelona... Guardiola il vazuse. O saptamana l-a supravegheat o comisie, una condusa de Schuster si cinci jucatori. Au zis: 'E ca Saviola, il luam!' Presedintele si patru avocati au facut contractul dupa ce vazusera documentele FRF prin care Mitea era declarat jucator liber de catre Rapid. Gata, luam cartea verde, e jucatorul Barcelonei.

Ii aduceau si unul dintre parinti, fiindca el era minor, iar parintele avea loc de munca, casa, masa... a fost odata Mitea, asa sa dai totul! Dar, el nu a mai semnat... Nici nu mai conteaza ce a fost atunci", a declarat Ionut Chirila la ProSport Live.

Intamplarea relatata de Chirila s-a petrecut in 2002 atunci cand Mitea se despartise de Rapid. In loc sa ajunga la Barcelona, Mitea a semnat cu Dinamo, iar un an mai tarziu pleca la Ajax.