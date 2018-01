"E bomba ATOMICA!" Becali credea ca a dat LOVITURA cu el, acum e DAT DISPARUT! Destinul incredibil al primului pusti de 20 de milioane de la Steaua

A fost primul jucator crescut de Steaua caruia Becali i-a pus o clauza de reziliere enorma. Timpul n-a confirmat insa asteptarile pentru mijlocasul pe care Becali voia 20 de milioane de euro!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations Cup, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Robert Valceanu trebuia sa fie o mare lovitura a centrului de juniori al Stelei. Reghecampf l-a promovat la prima echipa in ianuarie 2014, dupa ce impresionase in meciurile de juniori. Valceanu avea atunci 17 ani neimpliniti!

"Avem un copil care este ca o bomba atomica. O sa-l vedeti, nici nu stiu cum sa-i spun", anunta Reghe.

Pana la finalul sezonului 2013 - 2014, Valceanu a prins 4 meciuri in prima echipa si a reusit sa marcheze si un gol! Venirea lui Galca i-a adus si mai multe sanse. Pustiul a jucat 13 meciuri in campionat, cupa si cupa ligii, apoi a fost cedat sub forma de imprumut la Voluntari. Aici a intrat de 13 ori si a marcat o data. Revenirea la Steaua n-a insemnat decat 12 partide si 4 goluri pentru echipa secunda si o singura aparitie in Liga 1, tot cu Reghecampf antrenor, intr-un joc cu Poli Iasi de pe National Arena. Valceanu a profitat de absentele din lot, a jucat titular si a marcat, insa n-a mai jucat deloc pe urma. In partea a doua a sezonului trecut temporar la UTA, iar din vara se afla in lotul Astrei.

De la inceputul actualului sezon, Valceanu, care implineste 21 de ani la sfarsitul lui martie, n-a jucat decat 15 minute, intr-un meci cu FC Voluntari! Iordanescu e nemultumit de el si nu l-a tinut nici pe banca decat in doua situatii. Valceanu ar putea sa se desparta in aceasta iarna de fosta campioana de la Giurgiu.