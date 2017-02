Dupa Steaua/FCSB, a schimbat si Hagi numele echipei? Echipamentul misterios cu care a aparut "Regele"

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal!

FC Steaua a devenit in urma cu o saptamana oficial, in urma inregistrarii la Registrul Comertului, FCSB. Becali a decis sa faca acest pas pentru a nu risca alte probleme la UEFA, in eventualitatea in care va pierde si apelul in dosarul in care se judeca cu Armata.

In aceeasi perioada, Hagi aduce si el un mister: si-a schimbat numele echipei?

Gica Hagi a aparut, dupa 0-1 cu Astra Giurgiu, cu un echipament misterios, pe emblema caruia se disting cuvintele: Next Football Club (NFC). Cu acelasi echipament a aparut Hagi si la conferinta de presa din 16 februarie, de la mijlocul saptamanii trecute.

Emblema aduce putin si cu cea a lui Inter, dar diferentele sunt evidente.