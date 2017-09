Dupa Las Fierbinti au schimbat postul :) Dinamovistii nu s-au uitat la victoria Stelei in Europa: "Eu m-am uitat la un film!"

Dinamo joaca sambata in deplasare cu Craiova.

Dinamovistii nu s-au uitat la meciul castigat de FCSB aseara in Europa League.

"Eu nu m-am uitat la meci. M-am uitat la un film, impreuna cu sotia mea", a spus Paul Anton.

In schimb, Contra i-a felicitat pe stelisti pentru victoria din Europa. A fost impresionat de prestatiile lui Budescu si Alibec.

"Am si eu la Dinamo un cuplu pe masura - Rivaldinho si Bokila", a spus Contra.

Contra: "Am avut un prim contact cu Federatia, vreau sa vin la nationala"



Cosmin Contra a avut joi primele discutii cu conducerea FRF pentru preluarea echipei nationale.

"Ieri am avut o intalnire cu domnul Stoichita si domnul Vochin, nu ma ascund de nimeni. Ieri am avut aceasta intalnire in care nu s-a stabilit nimic."

"Probabil cum au mai luat contact si cu alti antrenori care pot ajunge la nationala, ieri s-a luat legatura cu mine. Dar gandul meu este doar la meciul cu Craiova. Daca dupa meciul cu Craiova se va intampla ceva, se va intampla, daca nu, gandul meu este aici.", a spus Contra.