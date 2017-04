Dupa ce l-a luat pe Cholo, Dinamo isi face echipament ca Atletico Madrid! Cum arata noile tricouri

Dinamo schimba sponsorul tehnic dupa 11 ani!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Dinamo renunta la Nike si trece la firma italiana de echipament sportiv Macron, cea care le imbraca in prezent pe Lazio, Monaco, Napoli sau Stoke. Afacerea a fost intermediata de Adi Mutu, cel care ii cunoaste pe reprezentantii firmei din perioada in care juca in Italia. Macron ofera deja echipamente la grupele de copii si juniori de la Dinamo.

Echipamentul din urmatorul sezon va fi in dungi verticale, asemanatoare cu cele purtate de Atletico Madrid, echipa antrenata de modelul lui Cosmin Contra in antrenorat, "Cholo" Simeone.

Echipamentul a fost ales de dinamovisti dupa consultari cu galeria. Un echipament asemanator a fost purtat si de Mutu in scurta perioada in care a jucat la Dinamo.