Duckadam implineste 58 de ani! Ce AROGANTA pregateste la meciul cu Dinamo: "Eu cred ca am voie"

Helmuth Duckadam implineste azi 58 de ani!

Eroul stelistilor de la Sevilla isi sarbatoreste ziua de nastere alaturi de familie si prieteni la Domnesti, acolo unde si-a tocmai s-a mutat intr-o casa noua.



"Ma simt foarte bine, mai ales ca am apucat sa ma mut chiar azi in noua mea casa din Domnesti. Este una dintre cele mai frumoase zile din viata mea, pentru ca ma simt implinit si iubit alaturi de familie si prieteni", a spus Duckadam, potrivit digisport.ro.

Duckadam se gandeste la Steaua si anunta ca se va prezenta la partida cu Dinamo cu noua sa masina, care are "Steaua" trecut pe locul placutelor de inmatriculare.

"E o mare dezamagire ca in Romania se distrug branduri si acum mai e unul aproape de disparitie. Chiar daca cei de la Armata sunt mandri de ce au realizat, eu sustin ca au facut un mare deserviciu, iar asta se va vedea in timp.

Pentru mine, FCSB e tot Steaua. Tocmai de aceea, maine, la meci, voi face din nou o aroganta si ma voi duce cu masina mea cea noua, care are numar de inmatriculare "STEAUA"", a spus eroul de la Sevilla.

Duckadam a primit masina cadou de la un prieten din SUA.



"Eu cred ca am voie, e masina inscrisa pe numele meu, e masina americana, impozitele sunt platite in SUA. Eu am FCSB-ul pe piept, dar la masina am Steaua", spunea Duckadam, la scurt timp dupa ce a intrat in posesia masinii.

Presedintele de imagine al Stelei crede ca doar rezultatele vor readuce suporterii la stadion.



"Mizez pe 10-15.000 de spectatori, dar totul depinde de rezultate si de joc. Steaua are 4-5 milioane de suporteri in intreaga tara, dar si cand luam campionatul cu Reghecampf si jucam in Ghencea, veneau la meci doar 4-5.000 de spectatori. Stadionul se umplea doar la meciurile cu Ajax, Chelsea sau Sparta Praga. Nu putem sa atragem spectatori prin marketing, doar prin rezultate", a explicat Duckadam.