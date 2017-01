Duckadam dezvaluie un dialog uluitor avut cu Talpan. Cum ii inteapa pe fostii colegi Piturca si Lacatus

In plin asediu al dosarelor intentate de CSA, Duckadam e sigur: "FCSB este continuatoarea Stelei". Fostul mare portar, eroul de la Sevilla, asa cum a ramas in memoria microbistilor, spune ca demersurile intentate de Clubul Sportiv al Armatei nu fac decat rau imaginii fotbalului si ii inteapa si pe fostii colegi Piturca si Lacatus.

Helmuth Duckadam ramane de partea FCSB si a lui Gigi Becali in scandalul cu CSA. Acesta spune ca demersurile CSA sunt rau intentionate si ca nu fac decat sa stirbeasca imaginea sportului din Romania.

Intr-o interventie telefonica la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, Helmuth Duckadam i-a raspuns lui Ilie Barbulescu, cel care a spus ca "Duckadam e o pata pe istoria clubului".

Fostul portar a vorbit, de asemenea, despre inversunarea lui Victor Piturca impotriva lui Becali si i-a provocat pe el si pe Lacatus: "Daca ei nu au antrenat Steaua, asa cum spun, atunci sa dea banii inapoi".

Duckadam a mai povestit ca Florin Talpan, juristul CSA, i-a spus intr-o conversatie privata, avuta la aniversarea a 30 de ani de la castigarea Cupei Campionilor: "Voi (n.r FCSB, echipa lui Becali) ati fi castigat procesul cu un avocat bun".

"Eu am dat in declaratie in care mi-am aratat cumva dezamagirea fata de Victor Piturca, pentru ca el a spus ca Steaua nu a mai existat dupa 2003, desi el a lucrat la aceasta echipa.

Apoi, a sarit Ilie Barbulescu in apararea sa. Eu mi-am spus parerea si atat.

Ilie Barbulescu are probabil niste frustrari, el n-a luat lectii de personalitate.

Eu nu am vrut sa-l atac pe Piturca, dar sa nu uitam ca el a fost si actionar, a avut 4%.

Curand voi arata toate documentele pe care le am, pentru ca eu am facut acele dosare legate de rente si am lucrurile la mine. Am facut dosarele alea cu mana mea si le-am dus personal la MTS, am numerele de inregistrare. Le voi arata in urmatoarele zile.

Eu mai sper, pentru ca mai exista o cale de atac in instanta. Dar daca nu vom avea castig de cauza, cred ca fanii vor ramane alaturi de echipa. Am vazut in mai multe sondaje ca 80% dintre fani considera ca aceasta echipa este continuatoarea Stelei.

O impacare ar fi in interesul tuturor. Acest razboi nu ajuta pe nimeni, ba din contra, ar putea afecta intreaga imagine a sportului romanesc.

A trebuit sa combat cumva aberatiile domnului Talpan, care vrea sa-si faca imagine distrugand o echipa. Daca vrea sa-si faca imagine, atunci sa creeze o echipa, sa o promoveze, sa joace cu ea in Europa, sa faca performanta.

Talpan isi dorea de mult sa devina general. Acum, prin plecarea lui Boroi, are o oportunitate. Un om care nu vine din sport nu are insa ce sa caute in fruntea unui club sportiv.

Cluburile trebuie conduse de fosti mare atleti, nu de un om care declara ca tine cu alta echipa. Pai, daca se va supara si pe CSA, va tine cu Dinamo? Eu sper ca nu o sa devina presedinte.

Daca unii spun ca Steaua nu a existat, dar au antrenat acolo, nu ar trebui atunci sa dea si banii pe care i-au castigat inapoi?

Anul trecut, inainte de 7 mai, la Casa Armatei, m-am intalnit cu domnul Talpan. A venit sa facem poze, iar la un moment dat mi-a spus: "Daca aveati avocati mai buni, castigat de mult procesul". Eu nu prea am inteles, pentru ca pe de-o parte mi-a spus ceva, dar la TV el era foarte inversunat", a spus Duckadam la Sport.ro