Duckadam dezvaluie o tentativa de BLAT la meciul Stelei: "Voiau sa faca un pariu de jumatate de milion de dolari!"

Pe 14 decembrie s-au implinit 31 de ani de la finala Cupei Intercontinentale, pierduta de Steaua cu River Plate, la Tokyo.

Vitezistii Stelei au castigat Cupa Campionilor si Supercupa Europei, insa in Cupa Intercontinentala au fost invinsi de River Plate cu 1-0. Duckadam isi aminteste ca a fost abordat inaintea partidei pentru un blat la pariuri, insa a refuzat si l-a anuntat pe Valentin Ceausescu.

"Am fost contactat, dar asta trebuie discutat mai pe larg. Erau si atunci cu pariurile, erau niste indivizi din Hong Kong care doreau sa faca un pariu, am inteles atunci, de vreo jumatate de milion de dolari. Nu s-a ajuns la negocieri, a fost doar o propunere. Noi am spus mai departe conducerii, lui Valentin Ceasescu", a spus Helmuth Duckadam la ProSport LIVE.