DRAMA unuia dintre golgheterii campionatului: "Mi-a cazut cerul in cap!" Cat va lipsi de pe teren dupa o accidentare teribila

Alexandru Tudorie s-a accidentat in meciul cu AFC Hermannstadt din Cupa Romaniei.



Tudorie, unul dintre golgheterii campionatului, a primit o veste teribila din partea medicilor: ruptura a ligamentului anterior incrucisat si a meniscului.



"Am facut sambata dimineata RMN-ul. Am asteptat pana luni, am tot sperat ca e doar o contuzie, incercam sa indoi genunchiul, dar nu puteam. Cand m-au sunat luni, mi-a cazut cerul in cap. Mi-au spus ca am ligamentul anterior incrucisat rupt si mensicul rupt", a declarat jucatorul de la Voluntari pentru DigiSport.

Potrivit diagnosticului medicilor, Tudorie ar urma sa aiba nevoie de pana la 8 luni pentru a se recupera.

Tudorie se afla pe locul trei in clasamentul golgheterilor din acest sezon, cu 7 goluri, alaturi de Bus si Baluta. Lider este Gnohere cu 9 reusite, iar locul secund este impartit de Batin si Tucudean, fiecare cu cate 8 goluri.