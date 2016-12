Drama prin care trece un fotbalist din Liga I. "Mi s-a spus ca am tumoare pe creier, tot felul de prostii"

Un fost portar al Stelei si al Craiovei are parte de un Craciun de cosmar!

Hotoboc s-a imbolnavit la Iasi, a fost tratat gresit si a aflat la spital ca are meningita! Iasi-ul n-a avut bani sa-i plateasca spitalizarea si i-a rupt contractul!

Fostul portar al Stelei si al Craiovei, Hotoboc trece prin momente grele! A aflat ca are meningita. Simptomele au aparut dupa un antrenament, dar medicul echipei nu l-a bagat in seama. Starea s-a inrutatit si s-a internat singur in spital. Dupa 10 zile la spitalul din Iasi, Hotoboc a fost transferat la Bucuresti.

"Intrasem in panica, mi se pusesera vreo 5 diagnostice foarte grave de la tumoare pe creier si fel si fel de prostii. Ma simteam din ce in ce mai rau", spune Hotoboc.

Echipa din Iasi nu l-a bagat in seama. Doar familia l-a ajutat pe portarul de 37 de ani. Hotoboc n-a mai fost platit din septembrie si de Craciun a primit inca o veste proasta: Iasiul il da afara!

"Nu vreau decat sa uit acest calvar prin care am trecut si sa imi aduc aminte alta data poate cu un mic zambet", spune acesta.