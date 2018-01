Drama lui Banel dupa revenirea in Romania! In ce situatie se afla acum

Nicolita e din nou liber de contract dupa numai 6 luni in Cipru, la Aris Limassol!

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Banel a fost sunat de Juventus Bucuresti, insa n-ar vrea sa joace pentru o echipa aproape condamnata la retrogradare. Nicolita a trait o experienta similara la ASA Tg. Mures, unde n-a primit niciun ban, dupa alte 6 luni in care a fost patron, antrenor si jucator la Faurei, in liga a 4-a! Banel asteapta in continuare propuneri din strainatate. Daca nu va gasi un club pe placul sau, Banel e gata sa se intoarca si in Liga 1, insa numai la o echipa care sa nu se chinuie in zona play out-ului.

Nicolita, 32 de ani, a trecut in cariera pe la Poli Timisoara, Steaua, St. Etienne sau Nantes. In nationala Romaniei, mijlocasul are 37 de aparitii si un gol marcat. Banel a jucat pentru Romania la Euro 2008.