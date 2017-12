Dracul si-a bagat coada in fotbalul romanesc! Un club din Liga 1 este sponsorizat de… Lucifer!

In incercarea de a scapa de retrogradare, o echipa din Liga 1 urmeaza in sensul propriu vechiul proverb romanesc "Fa-te frate cu dracu pana treci puntea".

Spectatorii si telespectatorii care urmaresc meciurile nou-promovatei Sepsi Sf. Gheorghe au remarcat un banner publicitar intrigant. La fiecare meci desfasurat pe Stadionul Tineretului din Brasov, in coltul din stanga tribunei a II-a se gaseste un afis publicitar intins pe gard pe care scrie "Lucifer".





Desi initial parea ca ar putea fi vorba de o gluma a brasovenilor la adresa suporterilor lui Sepsi, echipa ce a jucat pe aceasta arena toate meciurile desfasurate pe teren propriu de la promovarea in Liga 1, sau ca poate fi vorba de o factiune mai excentrica a galeriei "ros-albilor", care ar fi fost sedusa de misticism, ocultism si ezoterism, de fapt e vorba de un simplu sponsor al echipei patronate de Laszlo Dioszegi, care ajuta micul club din Covasna sa isi rotunjeasca bugetul.



Compania SC Lucifer SRL are sediul social pe strada Constructorilor, nr. 2, in municipiul Sf. Gheorghe (jud. Covasna), si distribuie, prin agentii sai la nivel de judet, en gross si en detail, "toata gama de tigari si cafea (boabe/rasnita, cofeinizata/decofeinizata), cu diverse arome, la preturi si calitate ireprosabila", dar si bauturi si produse alimentare. Pe langa hilaritatea situatiei, este interesanta si situatia antrenorului Eugen Neagoe, care, dupa ce a fost mult timp secundul lui Victor "Satana" Piturca, acum a acceptat sa se preia o echipa sponsorizata de SC Lucifer SRL.