Dovada ca "metoda telefonul" inca functioneaza pe banca Stelei. Doi jucatori scosi din teren de Dica dupa SMS-ul lui Becali

"I-am scris in minutul 20 lui Meme ca daca jucam la misto, nu luam campionatul. Dupa 10 minute am luat gol. La 0-0 i-am scris, cu fotbal la misto nu se castiga campionatul", a spus Gigi Becali aseara, dupa infrangerea cu Viitorul, scor 0-1.

Becali recunoaste inca o data ca lini "tribuna-banca de rezerve" este inca activa. Oficialii Stelei au fost vazuti de multe ori primind indicatii la telefon in timpul meciurilor, Dica, Mihai Stoica sau Mache fiind in trecut destinatarii mesajelor lui Becali.

Golofca si Budescu, victimele sms-ului din tribuna

Ultima implicare directa a patronului a fost la meciul cu Botosani, cand Golofca a fost schimbat in prima repriza dupa un meci slab. Becali a rabufnit dupa meci la adresa lui Golofca, spunand ca da 100.000 de euro ca Botosani sa il ia inapoi.

„Pe Golofca l-am scos din concurenta cu Tanase. N-are cum sa-l scoata din echipa pe Tanase. Pentru Golofca ii mai dau 100 000 de euro lui Iftime sa i-l dau inapoi la Botosani", a spus Becali dupa acel meci.

Cea mai "dura" schimbare a fost insa a lui Budescu. Acesta a fost schimbat la pauza meciului cu Viitorul, iar dupa meci a fost criticat atat de Dica, mai indirect, cat mai ales de Becali, extrem de dur, la TV. Patronul Stelei i-a transmis lui Budescu, dar si lui Alibec si Tanase, ca nu mai prind echipa decat in Europa, iar in Liga I vor sta in tribuna.