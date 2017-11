DOUA transferuri puse la cale de Gigi Becali: "Am pregatit o oferta buna, nu refuza!" Anuntul facut azi

Gigi Becali asteapta reprezentanti de la mai multe cluburi importante in aceasta seara pe National Arena.

Becali spera sa ia multe milioane de euro pe Alibec in iarna si isi face deja planuri de inlocuire.

Adam Nemec e ca si luat, lasa sa se inteleaga patronul Stelei, iar Claudiu Keseru este si el, mai nou, o varianta de transfer.

"Keseru chiar ma intereseaza, da! M-a inspirat presa, pentru ca din presa a plecat ideea asta.", a spus Becali la PRO X.

O publicatie bulgara a scris zilele trecute ca atacantul roman de la Ludogorets s-ar putea intoarce la FCSB, in conditiile in care in iarna intra in ultimele 6 luni de contract.

Becali e convins ca Nemec nu va semna prelungirea cu Dinamo.

"N-are cum sa semneze cu Dinamo. Oferta mea e clara, 15.000 de euro pe luna, n-are cum sa ii dea Dinamo mai mult.", a mai spus patronul clubului FCSB la Ora exacta in sport.