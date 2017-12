Doua cluburi din Liga I se bat pe Palic: "O sa revina in Romania!" Cu cine negociaza

Croatul Antun Palic nu s-a adaptat in Belgia si isi negociaza revenirea in Romania.

Palic a plecat de la Dinamo la Mouscron, echipa antrenata de Rednic in Belgia, insa acolo nu s-a acomodat si si-a reziliat contractul dupa o accidentare.

Antrenorul roman spune ca Palic negociaza cu Craiova si CFR Cluj in aceasta perioada.

"Ne-am despartit si de Palic, dar despartirea nu a venit de la noi. El si-a revenit dupa accidentare si s-a dus la conducere sa cera rezilierea contractului. Eu mi-am dat seama de la inceput ca are o oferta din alta parte, dar a fost baiat destept si a obtinut rezilierea contractului. Mie unul imi pare rau ca ne-am despartit de el, dar Palic cred ca si-a dat seama ca nu se poate acomoda aici si a cerut sa plece.

Am inteles ca are si doua oferte din Liga 1. Eu am discutat cu impresarul sau si mi-a spus ca are oferte din Romania de la CFR Cluj si Craiova. Bogdan Mara l-a cautat si atunci cand eu l-am adus la Mouscron, dar Palic a ales sa vina la mine. Probabil acum o sa revina in Liga 1 deoarece cunoaste fotbalul din Romania. La mine la echipa el nu s-a acomodat deloc, desi este un jucator foarte bun", a spus Rednic in Fanatik.