Dorit de Becali, Budescu a venit la reunirea Astrei! Reactia lui Sumudica dupa transferul lui Morais la Steaua

Marius Sumudica a fost ultimul om care a aflat ca Junior Morais s-a transferat la Steaua.

Marius Sumudica a declarat astazi:

"Nu stiu cine sunt jucatorii noi, daca sunt, pentru ca nu ma ocup eu. Nu am apucat sa intru in cabina"

"Foarte greu fara Alibec si fara Budescu, dar Budescu este aici, l-am vazut. Eu nu il pot convinge, pentru ca nu ma ocup eu. Conducerea mi-a zis ca am gresit unele transferuri... chiar daca am luat campionatul si supercupa... suntem in primavara europeana, ce as vrea sa mai gresesc asa pe la toate echipele"

"Budescu ramane fidel Astrei, ii place, ii va fi greu sa se desparta de noi, dar nu mai este jucatorul nostru. El se va desparti de echipa din China si va deveni liber de contract si daca vrem sa facem performanta..."

"Conducerea a scris comunicat ca nu mai exista colaborare intre noi si Steaua si ma mir cum a doua zi Junior Morais a semnat cu Steaua, daca a existat asa ceva."

"Sapunaru, din cate stiu, ramane aici.", a declarat Sumudica.