"Domnu' Gigi, va amintiti de ce m-ati luat?!" Enache reactioneaza dupa ce a fost dat afara de Becali si spune ca a prins un contract mult mai bun

Gabi Enache da vina pentru insuccesul de la FCSB pe seama faptului ca a fost pus sa joace pe o pozitie pe care nu mai evoluase niciodata.

Gabi Enache s-a despartit de Steaua si va pleca in Rusia pentru a semna cu Rubin Kazan. El a vorbit pe larg despre aventura sa nereusita de la formatia ros-albastra si a explicat motivele insuccesului.

"Am vorbit si eu cu domnul Becali si i-am zis: <Domnule Becali, pe mine m-ati luat de la Astra pentru ca v-a placut ce jucam acolo. Eu acolo jucam mijlocas, dadeam centrari, aveam incursiuni>.



M-am transformat in fundas dreapta peste noapte si nu am comentat niciodata. Mi-am facut treaba cum am putut eu. Bine, rau, mi-am facut-o si am dat tot ce am putut. Am zis ca invat. Dar nu e asa simplu!

Eu am stiut unde vin, mi-am asumat asta. Mi-am asumat si ca o sa primesc alte atributii, ca va trebui sa joc fundas dreapta. Dar v-am raspuns de ce nu a mai fost acelasi Enache de la Astra.

Salariul de la Rubin nu se compara! Dar nu e vorba de bani. Ma bucur ca voi merge acolo. Dar o sa ma bucur 100% atunci cand voi merge si voi trece vizita medicala.

Scap si de alte probleme, pentru ca nu mai pot nici sa ies pe strada, pentru ca toata lumea vorbeste de ce face Enache. Wow, ati vazut ca Enache a facut o fotografie in bucatarie...

Cu Rubin e un contract pe 4 luni, pana la finalul sezonului, apoi renegociere si prelungire pe 3 ani", a spus Enache la Telekom Sport.