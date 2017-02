Doi titulari interzisi de Becali la Steaua. "Sunt pe banii mei, i-am zis si lui Reghe, gata, s-a terminat!"

Becali a facut deja echipa cu Digi.

"FCSB inseamna "faci ce spune Becali". Tamas nu mai intra in dreapta, daca poate joaca Pleasca, daca nu, Balasa. Ovidiu Popescu am ordonat sa joace numai in centru, asta e cel mai bun mijlocas central din tara asta. Hagi cum joaca cu ei la 19 ani? Are 22 de ani, gata, e destul de crescut.

Mi-a spus Reghe ca Tanase va juca 30-45 de minute, mai are nevoie de 3-4 meciuri ca sa isi revina. Echipa de acum este fara Pintilii si Boldrin. Nu mai vreau sa ii vad, sunt banii mei, eu decid, gata!", a spus Gigi Becali la Digi.

Acesta a facut si echipa pentru meciul cu CSU Craiova din week-end. "Eu nu va zic acum echipa ca fac eu echipa, eu o zic cum e logic. Asa vad eu echipa, sunt banii mei", a spus Becali:

Nita - Balasa, Tamas, Moke, Momcilovic - Popescu, Muniru - Jakolis, Achim, De Amorim - Alibec