Doi jucatori sunt OUT de la Steaua dupa meciul cu Lugano! Dica: "Nu au demonstrat ca merita sa fie in lotul acestei echipe"

Steaua 1-2 Lugano / Nicolae Dica spune ca el este vinovatul principal pentru rezultat si a anuntat ca doi jucatori care au dezamagit vor parasi echipa.

William De Amorim si Catalin Golofca au fost titulari, insa Dica l-a schimbat pe primul in minutul 40 si pe al doilea la pauza. Dica spune ca este dezamagit de ei, iar acestia nu au aratat ca merita sa faca parte din lotul Stelei.



"O seara trista, nu am stiut sa profitam de ce am facut bun pana acum. Am fost lideri pana la ultima etapa, dar am facut un joc foarte slab. Nu ma asteptam la acest joc. Asa suntem noi romanii, cand ne vedem cu sacii in caruta nu ne mai intereseaza. Ne multumim cu putin, nu vrem sa facem mai mult. Este vina mea ca nu am reusit sa ii fac pe jucatori sa inteleaga ca eraun moment bun, puteam sa facem 13 puncte, sa facem performanta. Se pare ca nu au inteles. E vina ca nu am reusit sa-i capacitez.

Mereu am fost sub presiune, din prima etapa si pana acum. Stiu acest lucru, e un club mare, ma asteptam la acest lucru.

Stiu valoarea jucatorilor, nu vreau sa spun ca anumit jucator nu are valoare de Steaua. Budescu e unul din jucatorii importanti, a avut evolutii bune si ne-a ajutat foarte mult.

Nu putem sa vorbim de un absent, am schimbat pentru ca am dorit sa le dau sanse si altora, sa demonstreze ca merita sa fie in lotul Stelei. Era o sansa pentru ca ei sa joace in continuare la Steaua, sa faca parte din lotul acestei echipe. Din pacate, nu au dat randamentul astepat. L-am schimbat pe De Amorim pentru ca nici Coman nu tinea mingea, de aia l-am introdus pe Bizon pentru a tine mai mult de minge in fata portii.

Cred ca putem face fata din 3 in 3 zile, pana la meciul cu Plzen am facut meciuri foarte bune, am reusit sa castigam, au fost meciuri in care si arbitri nu ne-au lasat sa castigam. Dar nu se poate ca in trei meciuri din Europa League sa nu primesti niciun penalty din 3 penalty-uri clare.

Eu vreau cel mai puternic adversar pe care putem sa-l intalnim in saisprezecimi", a spus Dica la ProX.