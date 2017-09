DOI candidati pana acum pentru sefia LPF: alegerile sunt pe 23 octombrie! Anuntul facut de Gino Iorgulescu

Alegerile pentru presedintia Ligii Profesioniste de Fotbal vor avea loc pe 23 octombrie.

Gino Iorgulescu a anuntat astazi ca va candida la alegerile pentru sefi LPF, de pe 23 octombrie, unde il va avea ca adversar pe fostul presedinte al Otelului, Marius Stan.

"Am avut o adunare generala, in care am stabilit data alegerilor, 23 octombrie, ora 12.00. Urmatorul mandat va fi de cinci ani, stiti ca am modificat statutul, si nu mai mult de doua mandate. Am intentia sa candidez, dar astept sa vad daca ma propune vreun club. M-am hotarat pentru ca unele cluburi au insistat si pentru ca pot sa refac contractul de televiziune, incepand de la aceeasi suma si s-ar putea sa fie si mai mare, pentru inca cinci ani. Noi am facut aceasta modificare de statut cand am candidat si am devenit presedinte. Au fost aici mandate nelimitate si noi am luat modelul presedintiei statului si am zis doua mandate de cate cinci. La FRF sunt trei de patru ani. Iar primul meu mandat a fost de patru, ca sa nu zica cineva ca imi maresc mandatul. Mandatul meu nu a fost perfect, au mai fost mici scapari si incercam sa facem mai mult decat in acest acest mandat, daca vom fi in continuare", a declarat Iorgulescu.

Intrebat cum vede o posbila lupta cu Marius Stan, care si-a anuntat si el candidatura la sefia ligii, Iorgulescu a raspuns: "Fiecare are sansa lui, ca la un examen, te prezinti ai sansa, nu te prezinti, nu ai. Sa vedem acum optiunile cluburilor. Nu am informatii despre alti candidati."

Candidatul la presedintie trebuie sa fie propus de un club din Liga I, cu cel putin 15 zile inainte de data alegerilor (pana la 7 octombrie).

Candidatul trebuie sa aiba cetatenie romana, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, sa nu fi suferit condamnari penale privative de libertate si sa nu fi fost declarat persona non grata de FRF.