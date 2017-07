"Doar FCSB poate spera la primavara europeana!" Ce spune Sumudica despre sansele echipelor romanesti in cupele europene

Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Plecat in aceasta vara din Liga 1 la Kayserispor, Marius Sumudica le tine pumnii fostilor sai elevi de la Astra, mutati in numar mare la Steaua. Sumudica nu crede in parcursul european al echipelor din Romania.

"Nicio sansa. Nicio echipa nu se va califica in primavara europeana. Sa intre in grupe, poate. Dar, mai departe, nu. Daca se va intampla, poate doar FCSB sa mai aiba sansa primaverii europene. Dar ce a facut Astra anul trecut, in urmatorii 5-6 ani nu cred ca va mai face vreo echipa.

Cred ca e un campionat mai slab ca cel de anul trecut, din punct de vedere al exprimarii. Am vazut echipe foarte slabe si diferente mari intre echipe. Unele si-au pastrat jucatorii si joaca ceva. Dar la altele, dezamagire mare, se vor bate la retrogradare" a declarat Marius Sumudica.

