Black Friday in Liga I: doar Craiova a auzit de asta! FCSB isi vinde tricourile cu 550 de lei. Promotii la Liga a 4-a, dar nu la Steaua sau Rapid

Cat de preocupat e fotbalul romanesc de ziua in care pare ca oricine ar vrea sa cheltuiasca niste bani de "Black Friday"

Fotbalul romanesc se tine departe de "febra Black Friday", in ziua in care oamenii par dispusi sa cheltuiasca bani pentru tot felul de produse.

Cu o singura exceptie - Craiova, care a lansat azi "Blue Friday" - nicio alta echipa din Liga I nu e interesata sa vina in intampinarea fanilor cu reduceri la tricouri sau alte produse care poarta insemnele clubului.

In Liga I sunt cluburi, si nu putine, care nici nu au o sectiune de "Fan Shop" in online. Sepsi OSK nu are nici site oficial.

Iata cum arata situatia cluburilor din Liga I:

FCSB - nimic de Black Friday, magazinfcsb.ro vinde tricoul original de joc cu 550 de lei

CFR Cluj - nimic de Black Friday, cfr1907.ro/shop vinde tricoul original de joc cu 169 de lei

Craiova - campania "Blue Friday" - reducere de 30% la majoritatea produselor. DETALII AICI. Tricoul oficial de joc costa 159 de lei

Botosani - nu are promotie de Black Friday, dar are o alta campanie interesanta - fanii pot achizitiona echipamentele folosite de jucatori in meciurile oficiale pentru doar 150 de lei. DETALII AICI

Viitorul - nimic de Black Friday, sectiunea "Fan Shop" este in lucru pe site-ul oficial

Astra - niciun produs in sectiunea "Fan Shop" de pe site-ul oficial. E "Black hole", nu Black Friday :)

Dinamo - nimic de Black Friday, tricoul oficial de joc se vinde cu 220 de lei pe site-ul oficial

Timisoara - nimic de Black Friday. tricoul de joc se vinde cu 150 de lei pe site-ul oficial

Poli Iasi - nu se pot cumpara tricouri de pe site-ul oficial. La sectiunea "Magazin oficial" sunt la vanzare doar abonamente.

Voluntari - nu are sectiune de "Fan Shop" pe site-ul oficial

Chiajna - nu are sectiune de "Fan Shop" pe site-ul oficial

Sepsi - nu are site oficial

Gaz Metan - nu are sectiune de "Fan Shop" pe site-ul oficial

Juventus Bucuresti - nu are sectiune de "Fan Shop" pe site-ul oficial

Numele de traditie din ligile inferioare:

FC Petrolul - magazinul online este "in lucru" pe site-ul oficial

U Cluj - tricoul de joc se poate cumpara cu 143 de lei de pe site-ul oficial

Academia Rapid - nu are la vanzare, in online, tricouri sau alte produse cu insemnele clubului. Pe site-ul 1923.ro, exista, in schimb, acest articol:

CSA Steaua - nu are sectiune de "Fan Shop" pe site-ul oficial

Carmen Bucuresti - reduceri de pana la 50% la toate produsele - e "weekendul Red&Black"