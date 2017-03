Doar 4 au scapat! Reghe a dat in toata lumea dupa meci. Cum si-a luat jucatorii la tinta

Reghecampf si-a criticat jucatorii dupa meciul cu Viitorul. 7 au fost luati la tinta.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Doar Alibec, Ovidiu Popescu, Pintilii si Florin Tanase au scapat de criticile lui Reghecampf.

Ce a spus antrenorul Stelei dupa meciul cu Viitorul...

despre Tamas:

"Tamas nu avea voie sa faca niciodata faultul acela la mijlocul terenului. Din momentul eliminarii, toate planurile noastre au fost date peste cap."

despre Enache:

"In momentul in care intri pe teren trebuie sa stii ca e razboi, dar Enache cerea ca adversarul sa dea mingea afara la golul doi. Daca nu am castiga titlul ar fi un esec. Ma deranjeaza atitudinea, daca esti lovit trebuie sa te ridici si sa lupti."

despre Jakolis, Balasa, Momcilovic si Muniru:

"Trebuia sa intram la pauza cu 1-0, daca aveam o alta atitudine cand am ajuns in fata portii. Jakolis trebuia sa-i dea pasa lui Ovidiu Popescu sau sa incercerce sa traga, lovitura de cap a lui Balasa, trebuia sa se duca mai hotarat spre minge, poate si Marko daca-si dadea drumul mai devreme, faza lui Muniru, trebuia sa reactioneze altfel."

despre gafa lui Nita:

"Aia e, sutul lui Morar..., n-a vrut sa traga la poarta, gol! Faza golului unu, Enache, Balasa, singuri contra lui Coman, n-avem voie sa-l lasam sa marcheze.", a spus Reghe la DigiSport.