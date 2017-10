DNA ancheteaza felul in care ar fi fost musamalizat un accident grav provocat de Tibor Selymes, in stare de ebrietate! Fotbalistul Generatiei de Aur, trimis in judecata

Mai multi fosti sefi ai Politiei Rutiere Brasov, dar si cativa agenti din acelasi serviciu au fost trimisi in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) fiind acuzati ca l-au ajutat pe fostul international Tibor Selymes sa nu fie tras la raspundere penala pentru un accident grav pe care l-a provocat in stare de ebrietate.

In acelasi dosar a fost trimis in judecata si fostul fotbalist, dar si sotia acestuia, care a declarat ca ea ar fi condus masina.

Potrivit procurorilor, la data de 15 ianuarie 2012, in jurul orelor 06:05, in localitatea Timisul de Jos, judetul Brasov, Selymes Tibor a pierdut controlul autoturismului si a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism care se deplasa pe contrasens, in mod regulamentar, cu consecinta vatamarii grave a celor 4 persoane aflate in respectivul autovehicul (ce au necesitat intre 30-90 zile de ingrijiri medicale).

Procurorii DNA sustin ca politistii nu l-au testat pe Selymes cu aparatul etilotest imediat dupa sosirea la locul accidentului, ci l-au dus la sectie si i-au recoltat probe abia dupa cateva ore.

"La mai mult de patru ore de la producerea accidentului, inculpatul Selymes Tibor a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei”, spun procurorii. (News.ro)

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brasov.