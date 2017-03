Distruge fotbalul romanesc sau trage iar cu gloante oarbe? Talpan anunta un nou "caz Mititelu" si ameninta FRF

Florin Talpan, juristul Armatei, ameninta FRF.

Gigi Becali a incercat, dupa ce in 2014 inalta Curte de Casatie si Justitie i-a anulat marca Steaua, sa faca acelasi lucru cu marca Steaua inregistrata de Armata. Becali a pierdut insa procesul atat in prima instanta, la Tribunalul Bucuresti, cat si la Apel, miercuri.

Florin Talpan, omul care a initiat tot acest scandal al marcii Steaua, a anuntat ca echipa lui Becali nu a fost niciodata afiliata la FRF iar Federatia trebuie sa ia masuri deoarece a functionat in ilegalitate de cand Becali a luat echipa de la Armata.

Talpan spune ca FRF va avea probleme inclusiv in a explica la UEFA de ce o echipa care nu este continuatoarea CSA Steaua a jucat in Liga I si in cupele europene, amenintand cu un nou "caz Mititelu".

FRF este deja intr-o situatie foarte grea dupa ce Adrian Mititelu a castigat in prima instanta despagubiri de peste 220 de milioane de euro pentru dezafilierea abuziva a Universitatii Craiova. Tribunalul Bucuresti a decis, de asemenea, in acest dosar condamnarea lui Mircea Sandu si Dumitru Dragomir. Recursul procesului isi deruleaza acum ultimele termene la Curtea de Apel

Pana acum, Talpan a reusit doar cateva victorii mici in fata Stelei, echipa fiind nevoita sa treaca la denumirea FCSB, insa nu a parasit locul in Liga I si nici nu a avut de suferit din punct de vedere financiar.

Juristul Armatei a fost cenzurat la catre Armata la inceputul anului, care considera ca a folosit un limbaj licentios in diferitele cereri catre departamentul juridic, insa acesta isi continua razboiul cu Gigi Becali. Ramane de vazut daca echipa va avea de suferit din cauza acestor procese, LPF si FRF declarand pana acum ca Steaua lui Becali activeaza cu drept legal in prima liga de fotbal.