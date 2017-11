Disperat sa plece de la Steaua! A dat telefon sa-l roage pe fostul sau sef sa-l ia inapoi! Situatia teribila pentru una dintre LOVITURILE verii

Nu l-a convins pe Becali, iar drumul sau la Steaua pare sa se fi terminat dupa numai cateva luni!

Catalin Golofca isi doreste sa revina la Botosani. Patronul clubului dezvaluie ca a fost sunat de jucatorul pe care l-a vandut la Steaua. Golofca i-a cerut sa-l ia inapoi in vara. Botosaniul are in continuare 60% din drepturile asupra fotbalistului, pentru care a primit si 400 000 de euro in momentul transferului.

"E clar ca trebuie facut ceva cat mai repede pentru Golofca. Baiatul ne-a sunat si ne-a spus ca se simte tare nedreptatit si ca nu mai poate sa stea sa joace doar in liga a 3-a. Ne-a intrebat daca putem sa facem ceva pentru el si sa-l aducem inapoi in iarna.

I-am spus ca a gresit, stie el foarte bine unde. Nu pot sa stau degeaba, o sa incerc sa-l ajut pe acest baiat. Am mare incredere in potentialul lui Golofca. Cred ca la Botosani o sa-si revina. Am incredere ca antrenorul Costel Enache o sa-l puna pe picioare", a spus Iftime in Fanatik.