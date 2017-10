Miriuta anunta ce se intampla cu Nemec dupa oferta publica a lui Becali, dar si ce i-a transmis atacantul personal

Vasile Miriuta a avut o discutie cu Adam Nemec si spune ca varful slovac "nu se gandeste acum la plecare". Antrenorul sustine ca atacantul va fi folosit pana in ultima zi a contractului: "Nu ne batem joc de un jucator care isi face treaba".

Ofertat de Gigi Becali, patronul FCSB, slovacul Adam Nemec va fi in continuare titular la Dinamo. Vasile Miriuta are cuvinte de lauda pentru el si spera ca acesta sa continue in Stefan cel Mare, desi printre randuri spune ca sansele sunt mici.

Miriuta a discutat personal cu Adam Nemec, transmitandu-i ca va fi in continuare om de baza la Dinamo, chiar daca nu isi va prelungi contractul. De cealalta parte, Nemec a spus si el ca nu e in acest moment cu gandul la o mutare.

"Ieri a facut o partida foarte buna, a avut trei ocazii mari si imi pare rau ca nu a inscris. E sub contract cu noi, atat timp cat vine la antrenament si se pregateste eu nu am nicio problema. Vom vedea la iarna ce-si va dori si el. Acum e la 80-85% din capacitate, dar e foarte important sa marcheze, pentru ca moralul si increderea vor fi altele. Speram sa marcheze in urmatoarele jocuri", a spus Miriuta pentru ProSport.

"Cu Adam vorbesc tot timpul, mai ales ca vorbim amandoi germana si ne intelegem. Deocamdata nu se gandeste sa plece, isi face treaba aici si in iarna va lua o decizie. Nu se pune problema sa stea pe banca, am vorbit cu patronul. Eu nu imi bat joc niciodata de un jucator care isi face treaba. joc cu el daca-si face treaba, pentru ca altfel iti bati joc de el ca om...

Nu sunt prea optimist ca ramane, dar domnul Negoita i-a facut o oferta foarte buna. Cartile sunt la Nemec acum", a mai spus antrenorul.