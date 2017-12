Discutia decisiva avuta de Morutan cu antrenorul sau imediat dupa ce a semnat cu Steaua: "Mi-a zis ca nu are cum sa aiba pretentii in fata lui Dica daca nu face asta!"

Olimpiu Morutan si-a asigurat antrenorul de la Botosani ca nu o sa joace cu frana de mana trasa in partea a doua a sezonului.

Costel Enache a dezvaluit ca a discutat cu tanarul fotbalist imediat dupa ce s-a perfectat transferul la Steaua, iar Morutan i-a spus ca nu se va menaja si va juca la turatie maxima in ultimele sale luni la Botosani.

"Am discutat cu Morutan dupa ce a semnat cu Steaua. Mi-a spus ca are o datorie morala fata de Botosani, de colegii lui care l-au ajutat sa prinda transferul la Steaua si m-a asigurat ca nu o sa joace cu frana de mana trasa la noi ca sa evite accidentarile.

Mi-a spus ca, pentru a emite pretentii de titular la Steaua, trebuie sa imi demonstreze mie ca merita sa joace titular la Botosani. Mi-a spus ca nu are cum sa se duca sa emita pretentii in fata antrenorului Stelei daca el nu este titular cert la Botosani. Olimpiu vrea sa mai lucreze in urmatoarele luni si la imbunatatirea masei musculare. Mi-a spus ca vrea sa se duca la vara pregatit la Steaua din toate punctele de vedere", a declarat Costel Enache, potrivit Fanatik.

Morutan a semnat in urma cu cateva saptamani cu Steaua. Becali a platit 700.000 de euro pentru transferul lui Morutan, dar jucatorul va veni sub comanda lui Dica abia din vara viitoare.