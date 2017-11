Discursul tinut de Dica in vestiar, dezvaluit chiar de el: "Le-am zis baietilor ca nu putem face asta acum"

ACS Poli 0-3 Steaua | Ros-albastrii avanseaza in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Nicolae Dica a vorbit la finalul partidei de pe Dan Paltinisanu.

"Stiam ca o sa avem un meci greu, pentru ca stiam ca vor avea ambitie si vor fi dornici de revansa. Ma bucur ca baietii au inteles mesajul meu.



Am folosit multi copii, jucatori nascuti in 98, 99, dar ma bucur ca au aratat ca isi merita locul.

Ne dorim sa castigam Cupa, am avut incredere in acesti jucatori si ma bucur ca am castigat.

Am avut evolutii bune in aceste cinci luni de cand sunt la echipa si e pacat sa dam cu piciorul in doua saptamani intregii munci depuse. Asta le-am zis si jucatorilor in vestiar.



Nu putem spune ca dam anumiti jucatori. Eu m-am asteptat ca de unii dintre acesti baieti sa am nevoie, cum am avut si astazi de Golofca. El a jucat bine.

La toate partidele ne asteptam ca adversarii sa joace defensiv, sa se apere. Vom incerca sa avem o atitudine cat mai buna cu Juventus, in urmatoarea etapa din campionat", a spus Nicolae Dica.