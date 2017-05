"Fiti atenti ce va spun acum" Ce le-a zis Sumudica jucatorilor pe teren, dupa ce a pierdut Cupa la penalty-uri

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV

Sumudica se desparte de Astra dupa ce a castigat titlul si a ajuns in primavara Europa League, calificandu-se dintr-o grupa cu Roma, Austria Vienna si Viktoria Plzen.

Antrenorul Astrei si-a luat la revedere de la jucatori atat pe teren, cat si la vestiar. Acesta a mers la grupul format de jucatori pe teren dupa ce au pierdut Cupa cu Voluntari, la penalty-uri, si le-a spus cateva cuvinte:

"Eu am pierdut meciul asta, eu l-am pierdut. Fiti atenti ce va spun, asta este, asa este fotbalul, eu am luat deciziile si imi asum esecul. Voi nu aveti nicio vina, e vina mea in totalitate. Eu va doresc bafta in continuare, fiecare unde veti fi", a spus Sumudica.

Acesta a recunoscut ca deocamdata nu are oferte concrete insa spera sa isi gaseasca un angajament in acesta vara.