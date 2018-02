Dinastia portarilor! Un nou membru al familiei Lung apara poarta Craiovei

Dupa Silviu Lung, Tiberiu Lung si Silviu Lung Jr., un alt portar din familia lor continua traditia si a ajuns sa se afle intre buturile unei echipe din Craiova.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Autor: Gabriel Chirea



Silviu Lung (61 de ani, 1.95m) a fost goolkeeperul Universitatii Craiova intre 1974 si 1988 si intre 1993-1994, perioada in care a jucat 336 de meciuri si a castigat doua titluri de campion (1979-1980, 1980-1981) si patru Cupe ale Romaniei (1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983). El a fost desemnat Fotbalistul Anului in 1984 si a jucat o semifinala de Cupa UEFA. A mai evoluat pentru Victoria Carei (1971-1974), Steaua (1988-1990 / 1 titlu, 1 Cupa a Romaniei, 1 finala de Cupa Campionilor Europeni), Logrones (Spania / 1990-1991) si Electroputere Craiova (1991-1993 / 1 Cupa a Romaniei). A bifat si 77 de selectii pentru nationala Romaniei, facand parte din lotul pentru Euro 1984 si pentru Campionatul Mondial din 1990. Incepand cu 1994 a fost antrenor secund la diverse echipe, acum ocupand functia de antrenor la CSO Filiasi (Liga a 3-a).

Fiul sau, Tiberiu Lung (39 ani, 1.97m), a jucat tot ca portar pentru Universitatea Craiova intre 1997 si 1999. El a mai evoluat pentru Steaua (2000-2003), Pandurii Tg. Jiu (2004-2005), FC Caracal (2006), Ayia Napa (Cipru / 2007-2008, 2009-2010), Onisilos Sotira (Cipru / 2008-2009) si Mpumalanga Black Aces (Africa de Sud / 2010-2011). A castigat un titlu (2000-2001) si o Supercupa a Romaniei (2001) cu Steaua, a fost international de juniori si tineret si are o selectie la echipa nationala de seniori a Romaniei, contra Estoniei, in martie 1999. Incepand cu 2011 s-a dedicat antrenoratului, iar din 2014 este antrenor cu portarii la grupele de juniori ale CSU Craiova.

Silviu Lung jr. (28 ani, 1.89m), este fiul cel mic si este tot portar. A evoluat pentru Universitatea Craiova intre 2005 si 2011, dar si pentru Astra Giurgiu (2011-2017) si Kayserispor (Turcia / 2017-prezent). In palmaresul sau se regasesc un titlu (2015-2016), o Cupa a Romaniei (2013-2014) si doua Supercupe ale Romaniei (2014, 2016), doua participari in grupele Europa League si selectii la echipele nationale de juniori, tineret (19) si seniori (3) ale Romaniei.

In acest sezon, fiica lui Tiberiu, Cristina Lung (17 ani, 1.86m), urmeaza traditia barbatilor din familia sa, dupa ce a fost promovata in echipa de seniori a clubului de handbal SCM Craiova si a debutat chiar impotriva lui CSM Bucuresti, in Supercupa Romaniei, intr-un meci disputat in Sala Polivalenta din Bucuresti. Cristina este deocamdata al treilea portar al clubului oltean, fiind concurenta pe post cu Iulia Dumanska si Florentina Stanciu, dar a fost selectionata la nationala de tineret a Romaniei. Echipa sa este una dintre favoritele pentru ocuparea locului secund in Liga Nationala si este calificata in grupele Cupei EHF, unde tocmai a invins pe Brest, si are mari sanse sa treaca de aceasta faza a competitiei.