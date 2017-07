Dinamovistii vor sa invadeze "Ilie Oana" si sa blocheze DN 1. Ce pregatesc la meciul cu Juventus de azi

Dinamo debuteaza in noul sezon, astazi, de la ora 21.00, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, impotriva nou-promovatei Juventus Bucuresti, iar deplasarea pentru meci se va face intr-un mod inedit.

Fanii "ros-albi", organizati de ultrasii din Peluza Catalin Hildan, au gandit deplasarea la Ploiesti intr-un mod care aminteste de cele ale echipelor romanesti din anii ’80 si inceputul anilor ‘90.

Fanii lui Dinamo se vor intalni pe platoul din fata stadionului din Sos. Stefan cel Mare, de unde vor merge in convoi pana la cantonamentul echipei de la Saftica si vor continua calatoria pana la Ploiesti sub forma unui cortegiu in urma autocarului echipei.

"Astazi invadam Ploiestiul! Ne vedem cu totii la Dinamo in jurul orei 17:00. La ora 18:00 vom pleca spre Saftica, iar la 18:45 vom porni din Saftica spre Ploiesti (reeditarea mareelor alb-rosii) in spatele autocarului echipei. Avem 3000 de bilete, adica toata peluza! Familia Dinamo, mai unita ca niciodata! Doar Dinamo Bucuresti”, este anuntul facut pe contul Peluza Catalin Hildan de pe retelele de socializare.